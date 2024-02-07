Ухаживания зайцев и сон белого медведя на айсберге: лучшие снимки Wildlife Photographer

В конце января лондонский музей естествознания открыл для публики голосование за лучшую фотографию дикой природы в категории People's Choice Award. Короткий список из 25 фото опубликовали на сайте музея.

Голосование продолжалось до сегодняшнего дня, 7 февраля. Поэтому сейчас стали известны победители конкурса Wildlife Photographer of the Year.

Смотрите также "Рыжая, аж огненная": в Чернобыльском заповеднике показали хищника, который не маскируется на зиму

Лучшие фото дикой природы

Фотограф-любитель Нима Сарихани из Великобритании получил престижную награду зрительских симпатий в конкурсе "Фотограф года дикой природы", который проводится ежегодно.

Волшебная фотография Сарихани под названием "Ледяное ложе" (Ice Bed) очаровала зрителей и принесла ему эту награду.

"Ледяное ложе" (Ice Bed) / Фото nhm.ac.uk / Nima Sarikhani

Чтобы сделать этот снимок, экспедиционное судно Нимы 3 дня пробиралось сквозь густой туман в поисках белых медведей. Так и не встретив их, судно изменило курс, направившись туда, где еще был морской лед.

Здесь Нима встретил сразу двух самцов полярного медведя – молодого и старшего,

– говорится в сообщении.

Незадолго до полуночи младший самец залез на небольшой айсберг и, используя свои сильные лапы, вырезал себе что-то вроде кровати, прежде чем погрузиться в сон.

Лучшие работы конкурса Wildlife Photographer of the Year:

Заметим, Национальный антарктический научный центр показал видео с антарктическими пингвинами и их малышами. Их еще называют чинстрапы или бородачи из-за тонкой черной полоски, пересекающей белый подбородок.