Взрослая овчарка, которая похожа на щенка: что повлияло на размеры собаки

Немецкой овчарке, которую назвали Рейнджер, – 4 года, однако она выглядит как щенок. Все из-за карликовости, что позволила собаке вырасти только на треть от стандартного размера своей породы.

Из-за инбридинга, то есть близкородственного скрещивания, у Рейнджера развилась гипофизарная карликовость. Именно эта болезнь повлияла на рост четырехлапого.

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"Карликовость – это наследственное генетическое заболевание, при котором оба родителя носители дефектного гена. Нехватка гормона роста приводит к замедлению развития собаки примерно с 2-месячного возраста", – сообщила ветеринар Линн Джейнс.

Больные щенки всегда меньше, а также у них нет такой шерсти, как у взрослых. Мех собак с карликовостью остается мягким и пушистым,

– добавила Линн Джейнс.

Хозяйка Рейнджера – Шелби Майо бережно относится к любимцу. Ведь большинство собак с карликовостью умирают, не достигнув 3-летнего возраста. Однако благодаря заботе Шелби, у овчарки отличное состояние здоровья.

Вы проявляете любовь к своему песику, заботясь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайтев состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

Женщина создала для Рейнджера страницу в социальной сети инстаграм. Все для того, чтобы больше людей узнали о влиянии инбридинга на собак. На аккаунт уже подписалось более 139 тысяч пользователей.

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По словам Шелби, к ней часто обращаются с просьбой заняться разведением карликовых овчарок, что ее очень возмущает. Она очень любит Рейнджера, но пытается предотвратить разведение собак с карликовостью, поскольку это заболевание сокращает жизнь животных.

Смотрите фото Рейнджера с инстаграм:

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