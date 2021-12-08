Выскакивал из кузова во время движения: забавное видео активной собаки

Энергичная собака покорила пользователей в социальных сетях. На видео, которое распространяют люди, четырехлапый активно скачет во время движения транспорта.

Собаки, особенно, когда они очень молоды, любят бегать, прыгать и постоянно оставаться активными. Они готовы делать это постоянно, независимо от места и времени.

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Главный герой видео, которое опубликовано в социальных сетях, – не исключение. Четырехлапый решил устроить себе кардиотренировку, пока ехал вместе с хозяином в кузове грузового трицикла.

Смотрите видео: как развлекался пес

Как люди комментировали видео:

"Какие у него за батарейки? Мне тоже так нужны".

"Какой ловкий".

"Как он не боится так прыгать? Опасно же".

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