Выскакивал из кузова во время движения: забавное видео активной собаки
8 декабря 2021 , 16:50Читати новину українською
Источник:youtube
Энергичная собака покорила пользователей в социальных сетях. На видео, которое распространяют люди, четырехлапый активно скачет во время движения транспорта.
Собаки, особенно, когда они очень молоды, любят бегать, прыгать и постоянно оставаться активными. Они готовы делать это постоянно, независимо от места и времени.
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Главный герой видео, которое опубликовано в социальных сетях, – не исключение. Четырехлапый решил устроить себе кардиотренировку, пока ехал вместе с хозяином в кузове грузового трицикла.
Смотрите видео: как развлекался пес
Как люди комментировали видео:
- "Какие у него за батарейки? Мне тоже так нужны".
- "Какой ловкий".
- "Как он не боится так прыгать? Опасно же".
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