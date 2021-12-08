Собаки, особливо, коли вони ще дуже молоді, полюбляють бігати, стрибати та постійно залишатися активними. Вони готові це робити постійно, незалежно від місця та часу.
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Головний герой відео, яке опублікували у соціальних мережах, – не виняток. Чотирилапий вирішив влаштував собі кардіотренування, поки їхав разом із господарем у кузові вантажного трицикла.
Дивіться відео: як розважався пес
Як люди коментували відео:
- "Які в нього за батарейки? Мені також такі потрібні".
- "Який спритний".
- "Як він не боїться так стрибати? Небезпечно ж".
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