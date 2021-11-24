Вырыл нору и не обращал внимания на людей: медведь устроился в зимнюю спячку под жилым домом

Под домом Майкла и Джудит Пэй медведь нашел укромное место. Хищник решил устроиться там и приготовился к зимней спячке.

Джудит Пэйн вспомнила, что раньше она уже видела этого медведя. Женщина услышала, как лают собаки, поэтому подошла к стеклянной двери на улицу. Когда ее увидел хищник, он испугался и убежал. Как оказалось впоследствии, все же вернулся вздремнуть.

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Семья отметила, что это не в первый раз лесные звери приходят к ним во двор. Однако ни один не планировал оставаться там долго или строить себе временное жилье.

Какое жилье сделал себе медведь

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Хищник сделал небольшой подкоп, который помог ему вырыть нору в 1,5 метра шириной. После чего медведь в нее улёгся и заснул, не реагируя на людей и собак.

Майкл и Джудит отметили, что им неизвестно, сколько времени хищник провел под их домом, но предполагают, что недолго. Медведи в Колорадо только начали готовиться к длинной зимней спячке.

Семья вызвала на помощь инспектора Государственного парка Colorado Parks and Wildlife. Он выманил хищника, разлив у входа в берлогу нашатырный спирт. Четвероногий проснулся, выскочил из норы и убежал в лес.

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Смотрите видео: как будили медведя

Хозяева отметили, что все же им было жаль медведя. "Мы ворвались в их природную окружающую среду. Мы – гости на их земле. К сожалению, такое здесь иногда случается", – добавил Майкл.