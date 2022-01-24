Выманили с помощью дрона с сосиской: удивительная история спасения собаки

Трехлетняя собака Милли породы Джек Рассел исчезла 13 января. Она соскользнула с поводка в Гавани, что в Великобритании, во время прогулки недалеко от побережья.

Милли сбежала на местные болота и не могла найти обратную дорогу. Питомца удалось обнаружить лишь на следующий день на прибрежной отмели. Но добраться до животного было не так просто – оно боялось людей.

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Кроме того, начинался прилив, и байдарочники, что отправились на болото, где застряла Милли, не смогли подобраться достаточно близко к ней, чтобы спасти.

Собака соскользнула с поводка во время прогулки / Фото с фейсбука Denmead Drone Search & Rescue

Байдарочники отправились на болото, где застряла Милли / Фото с фейсбука Denmead Drone Search & Rescue

Поэтому спасателям пришлось пойти на хитрости и придумать интересный способ спасения собаки. Они решили прикрепить сосиску к дрону, и тот летал над головой четвероногого, привлекая внимание. План сработал – Милли пошла на запах и вышла из болота на более безопасный участок.

Это была безумная идея. Поскольку Милли была голодна, это сработало. Мы, конечно, рассмотрим возможность использования сосисок и дронов снова. Каждая собака и поисковая операция всегда отличаются друг от друга, но если бы мы когда-нибудь снова оказались в подобной ситуации, мы бы использовали такой же метод, чтобы заманить собаку,

– рассказал руководитель поисково-спасательной команды Denmead Drone Крис Тейлор.

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Домашнего питомца успешно спасли и вернули владелице.

Милли действительно любит есть, и она съест все, что вы ей дадите... сырую морковь, огурец, но она предпочитает сосиски. Мясо – это ее любимая еда, поэтому висячая сосиска, вероятно, была лучше, чем они могли ее заманить,

– рассказала владелица Милли Эмма Оукс.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®

Сейчас Милли в безопасности – по возвращении хозяева накормили ее разными вкусностями. А в спасательной службе заверили, что "безусловно" возьмут на вооружение такой способ спасения животных.