Мужчина из США заметил, что на веранду его дома домашняя любимица принесла крошечное существо. Оказалось, что кошка спасла крохотного белчонка.
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Он был настолько маленьким, что мужчина поначалу подумал, что это мышь, пока не разглядел существо.
Кроме того, кошка настойчиво убеждала хозяина пойти за ней. Она привела мужчину к месту, где под деревом лежали еще другие крохотные белки.
Хозяин был поражен поступком домашней любимицы. Он не смог покинуть крошек и забрал малышей домой. Они могли погибнуть от холода или от лап другого хищника. Теперь мужчина ищет маму-белку и ухаживает за малышами.
Смотрите видео: как кошка привела хозяина к белчатам
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