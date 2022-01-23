Мужчина из США заметил, что на веранду его дома домашняя любимица принесла крошечное существо. Оказалось, что кошка спасла крохотного белчонка.

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Он был настолько маленьким, что мужчина поначалу подумал, что это мышь, пока не разглядел существо.

Кроме того, кошка настойчиво убеждала хозяина пойти за ней. Она привела мужчину к месту, где под деревом лежали еще другие крохотные белки.

Хозяин был поражен поступком домашней любимицы. Он не смог покинуть крошек и забрал малышей домой. Они могли погибнуть от холода или от лап другого хищника. Теперь мужчина ищет маму-белку и ухаживает за малышами.

Смотрите видео: как кошка привела хозяина к белчатам

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