Этот самец макака из Индии поразил людей своим умом и злопамятностью. Животное нападало на одного мужчину в селе. А когда обезьяну вывезли оттуда, она вернулась, доехав попутной машиной.

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Пугал детей возле школы

Самец бродил возле села Коттигехара в штате Карнатака. Обезьяна питалась остатками человеческой пищи и никого не трогала. Но потом животное начали все чаще видеть у местной школы, где оно пугало детей.

Тогда на макака пожаловались местным властям. Животное решили отловить и вывезти.

На место прибыли работники лесного хозяйства. Однако умный примат не давался так просто. На помощь пришли местные жители.

Выбрал жертвой одного мужчину

Мужчина по имени Джагадиш пробовал заманить обезьяну, когда вдруг она подскочила и укусила его за руку. Джагадиш начал бежать, а зверь его преследовал. Тогда человек спрятался в свою моторикшу, а макак начал рвать покрытие потолка.

Хитрое животное ловили около 3 часов. В конце концов, его поймали и вывезли в лес Балур, что в 22 километрах от села.



Животному не понравился местный мужчина / Фото иллюстративное / Unsplash

Вернулся попуткой

Менее чем за неделю зла животное снова было в деревне. Оказалось, что оно приехало домой попутным грузовиком.

Когда Джагадиш узнал об этом, то очень испугался. Он сам позвонил в лесное управление и попросил поймать обезьяну снова.

Я не выходил на улицу. Я знаю, что это та же обезьяна, ведь в прошлый раз мы все увидели знак на ее ухе, – рассказывает мужчина.

Почему обезьяна напала именно на Джагадиша – неизвестно. Эти животные нередко нападают на людей. Однако такое методическое "преследование" удивило специалистов по отлову обезьян.

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Обезьяны могут нападать на людей, но редко выбирают себе одну конкретную "жертву" / Фото иллюстративное / Unsplash

Животное снова поймали и вывезли в дальний лес. В селе надеются, что она больше не вернется. А Джагадиш решил на всякий случай еще несколько дней не выходить из дома.

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