Впервые за 20 лет: новые факты о спасении дельфинятка возле Очакова

На Кинбурнской косе туристы спасли дельфиненка Азовки, которое выбросился на берег. В эксклюзивном комментарии 24 каналу Александр Заклецкий рассказал историю спасения животного и свои впечатления от события.
История спасения дельфинята произошла на Николаевщине. Александр рассказал, что приехал на косу по работе – он фотографирует маяки.
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Дельфинененка несли к морю 50 метров
Дельфиненка компания увидела уже вечером, ориентировочно в 18 часов, когда готовила ужин.
Заметили, что дельфиненок со стороны Днепро-Бугского лимана плавает у берега и достаточно часто выныривает. Но матери рядом не было,
– рассказал Александр.
Сначала он плавал на глубине 2-3 метра, а потом начал подплывать ближе к берегу. Впоследствии и совсем выбросился на берег. Тогда друзья его отнесли на глубину, но за полчаса животное выбросилась снова.
Кстати, Александр морской эколог, поэтому объясняет – дельфины чувствуют морские волны, поэтому скорее всего младенец стремилось попасть в море.Каждый домашний любимец - уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.
После консультации со специалистами животное решили отнести в море. Ведь, по мнению экспертов, это был лучший вариант. Дельфиненка несли к морю ориентировочно 50 метров.
Дельфиненка несли к морю ориентировочно 50 метров / Скриншот с видео
Впервые за 20 лет так близко контактировал с дельфинятком
Дельфиненок старались нести максимально осторожно, чтобы не травмировать. Мужчина вспоминает, что животное вызвала у них восторг – "мимимишности" было много".
Лиза дорогой его даже поцеловала,
– вспомнил Александр.
За более 20 лет работы в сфере морской экологии Александру впервые пришлось так близко контактировать с таким маленьким дельфином. Мужчина объясняет, что во второй раз также бы спас животное, но советует другим перед этим консультироваться со специалистами.
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