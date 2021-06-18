Історія порятунку дельфінятка трапилась на Миколаївщині. Олександр розповів, що приїхав на косу по роботі – він фотографує маяки.
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Дельфінятко несли до моря 50 метрів
Дельфінятко компанія побачила вже ввечері, орієнтовно о 18 годині, коли готували вечерю.
Помітили, що дельфінятко зі сторони Дніпро-Бузького лиману плаває біля берега й досить часто винирює. Але матері поруч не було,
– розповів Олександр.
Спочатку воно плавало на глибині 2-3 метри, а потім почало підпливати ближче до берега. Згодом й зовсім викинулось на берег. Тоді друзі його віднесли на глибину, але за пів години тварина викинулась знову.
До речі, Олександр морський еколог, тож пояснює – дельфіни відчувають морські хвилі, тож скоріш за все немовля прагнуло потрапити в море.
Після консультації з фахівцями тварину вирішили віднести в море. Адже, на думку експертів, це був найкращий варіант. Дельфінятко несли до моря орієнтовно 50 метрів.
Дельфінятко несли до моря орієнтовно 50 метрів / Скриншот з відео
Вперше за понад 20 років контактував з дельфінятком
Дельфінятко старались нести максимально обережно, щоб не травмувати. Чоловік пригадує, що тварина викликала у них захват – "мімімішності" було багато".
Ліза дорогою його навіть поцілувала,
– пригадав чоловік.
За понад 20 років роботи в сфері морської екології Олександру вперше довелось так близько контактувати з таким маленьким дельфіном. Чоловік пояснює, що вдруге також би врятував тваринку, але радить іншим перед тим консультуватись з фахівцями.
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