Історія порятунку дельфінятка трапилась на Миколаївщині. Олександр розповів, що приїхав на косу по роботі – він фотографує маяки.

До теми Інгредієнти важливі: з чого складається корм для тварин Purina®

Дельфінятко несли до моря 50 метрів

Дельфінятко компанія побачила вже ввечері, орієнтовно о 18 годині, коли готували вечерю.

Помітили, що дельфінятко зі сторони Дніпро-Бузького лиману плаває біля берега й досить часто винирює. Але матері поруч не було,

– розповів Олександр.

Спочатку воно плавало на глибині 2-3 метри, а потім почало підпливати ближче до берега. Згодом й зовсім викинулось на берег. Тоді друзі його віднесли на глибину, але за пів години тварина викинулась знову.

До речі, Олександр морський еколог, тож пояснює – дельфіни відчувають морські хвилі, тож скоріш за все немовля прагнуло потрапити в море.

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

Після консультації з фахівцями тварину вирішили віднести в море. Адже, на думку експертів, це був найкращий варіант. Дельфінятко несли до моря орієнтовно 50 метрів.



Дельфінятко несли до моря орієнтовно 50 метрів / Скриншот з відео

Зверніть увагу! Олександр розповів, що дельфінятко мало вагу не більше 5 кілограмів, йому орієнтовно 6 місяців. Для того, щоб вижити тварині ще потрібне молоко. Однак в тому регіоні велика популяція Азовок, тож є ймовірність, що тварина доєднається до свого виду. Натомість у дельфінаріях тварини цього виду не живуть.

Вперше за понад 20 років контактував з дельфінятком

Дельфінятко старались нести максимально обережно, щоб не травмувати. Чоловік пригадує, що тварина викликала у них захват – "мімімішності" було багато".

Ліза дорогою його навіть поцілувала,

– пригадав чоловік.

За понад 20 років роботи в сфері морської екології Олександру вперше довелось так близько контактувати з таким маленьким дельфіном. Чоловік пояснює, що вдруге також би врятував тваринку, але радить іншим перед тим консультуватись з фахівцями.

Читайте більше Несли на руках: туристи врятували дельфінятко Азовки – відео