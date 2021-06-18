История спасения дельфинята произошла на Николаевщине. Александр рассказал, что приехал на косу по работе – он фотографирует маяки.

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Дельфинененка несли к морю 50 метров

Дельфиненка компания увидела уже вечером, ориентировочно в 18 часов, когда готовила ужин.

Заметили, что дельфиненок со стороны Днепро-Бугского лимана плавает у берега и достаточно часто выныривает. Но матери рядом не было,

– рассказал Александр.

Сначала он плавал на глубине 2-3 метра, а потом начал подплывать ближе к берегу. Впоследствии и совсем выбросился на берег. Тогда друзья его отнесли на глубину, но за полчаса животное выбросилась снова.

Кстати, Александр морской эколог, поэтому объясняет – дельфины чувствуют морские волны, поэтому скорее всего младенец стремилось попасть в море.

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После консультации со специалистами животное решили отнести в море. Ведь, по мнению экспертов, это был лучший вариант. Дельфиненка несли к морю ориентировочно 50 метров.



Дельфиненка несли к морю ориентировочно 50 метров / Скриншот с видео

Обратите внимание! Александр рассказал, что дельфиненок имело вес не более 5 килограммов, ему ориентировочно 6 месяцев. Для того, чтобы выжить животному еще нужно молоко. Однако в этом регионе большая популяция азовок, поэтому есть вероятность, что животное присоединится к своему виду. Однако в дельфинариях животные этого вида не живут.

Впервые за 20 лет так близко контактировал с дельфинятком

Дельфиненок старались нести максимально осторожно, чтобы не травмировать. Мужчина вспоминает, что животное вызвала у них восторг – "мимимишности" было много".

Лиза дорогой его даже поцеловала,

– вспомнил Александр.

За более 20 лет работы в сфере морской экологии Александру впервые пришлось так близко контактировать с таким маленьким дельфином. Мужчина объясняет, что во второй раз также бы спас животное, но советует другим перед этим консультироваться со специалистами.