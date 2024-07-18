Апокалипсис близко: бешеные тюлени массово атакуют людей – такое впервые в истории

Бешеные тюлени вблизи Кейптауна, что в Южной Африке, массово нападают на людей. Это считается первой значительной вспышкой заболевания среди морских млекопитающих. Сейчас у 10 тюленей обнаружен положительный результат теста на бешенство.

Тюлени демонстрируют странное и агрессивное поведение в отношении серферов и отдыхающих на пляже. Обычно игривые с людьми, эти тюлени проявляют неожиданную агрессию во время этой вспышки заболевания.

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Бешенство распространяется среди морских млекопитающих

Справка. Бешенство – болезнь, передающаяся через слюну, поражает центральную нервную систему и проявляется такими симптомами, как лихорадка, боль, покалывание или жжение в месте ранения. Без немедленного медицинского вмешательства вирус может прогрессировать и вызвать смертельное воспаление спинного и головного мозга. Исследования показывают, что начальные симптомы могут появиться от недели до двух лет после инфицирования, но обычно становятся очевидными через 1 – 3 месяца после заражения.

Ученые отмечают, что последний известный случай заражения бешенством тюленя произошел более 40 лет назад, в 1980 году, на норвежских островах Шпицберген. Новый всплеск заболеваемости, который, как считают, стал первой в мире вспышкой бешенства среди морских млекопитающих. Несмотря на непрерывные исследования, ученые все еще озадачены тем, как бешенство смогло повлиять именно на эту популяцию морских котиков.

В последние годы южноафриканские морские котики (Arctocephalus pusillus) демонстрируют необычное поведение. Всплеск сообщений был отмечен в конце 2021 года, когда наблюдатели отметили повышенную агрессивность животных.

Морские котики нападают на серферов и отдыхающих

Недавно у побережья Кейптауна группа серферов подверглась нападению агрессивных тюленей. В результате нападения, произошедшего в 19 километрах к югу от центра города, по меньшей мере трое серферов получили ранения.

По словам пострадавших, небольшой тюлень приблизился к ним на большой скорости, прыгнул на спину одному из серферов, прорвал дыру в его гидрокостюме, а затем начал кусать его.



Тюлень напал по меньшей мере на трех серферов за раз / Иллюстративное фото Unsplash

После этого тюленя с кровавыми ранами на морде выбросило на берег. Считается, что раны были нанесены другим очень агрессивным тюленем. В ответ местные власти были вынуждены усыпить четырех тюленей и провести тесты на бешенство. Результаты показали, что три из четырех тюленей имели бешенство. Впоследствии количество зарегистрированных случаев бешенства возросло до 11.

К счастью, по словам исследователей, несмотря на то, что достаточно много людей было укушено, болезнь похоже не вышла за пределы популяции животных. Однако отдыхающим рекомендуют проявлять осторожность при взаимодействии с животными.