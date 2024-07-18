Тюлені демонструють дивну та агресивну поведінку щодо серферів та відпочивальників на пляжі. Зазвичай грайливі з людьми, ці тюлені проявляють несподівану агресію під час цього спалаху захворювання.

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Сказ поширюється серед морських ссавців

Довідка. Сказ – хвороба, що передається через слину, вражає центральну нервову систему і проявляється такими симптомами, як лихоманка, біль, поколювання або печіння в місці поранення. Без негайного медичного втручання вірус може прогресувати і викликати смертельне запалення спинного та головного мозку. Дослідження показують, що початкові симптоми можуть з'явитися від тижня до двох років після інфікування, але зазвичай стають очевидними через 1 – 3 місяці після зараження.

Учені зазначають, що останній відомий випадок зараження сказом тюленя стався понад 40 років тому, 1980 року, на норвезьких островах Шпіцберген. Новий сплеск захворюваності, який, як вважають, став першим у світі спалахом сказу серед морських ссавців. Попри безперервні дослідження, вчені все ще спантеличені тим, як сказ зміг вплинути саме на цю популяцію морських котиків.

Останніми роками південноафриканські морські котики (Arctocephalus pusillus) демонструють незвичну поведінку. Сплеск повідомлень був відзначений наприкінці 2021 року, коли спостерігачі відзначили підвищену агресивність тварин.

Морські котики нападають на серферів і відпочивальників

Нещодавно біля узбережжя Кейптауна група серферів зазнала нападу агресивних тюленів. В результаті нападу, що стався за 19 кілометрів на південь від центру міста, щонайменше троє серферів отримали поранення.

За словами постраждалих, невеликий тюлень наблизився до них на великій швидкості, стрибнув на спину одному з серферів, прорвав дірку в його гідрокостюмі, а потім почав кусати його.



Тюлень напав щонайменше на трьох серферів за раз / Ілюстративне фото Unsplash

Після цього тюленя з кривавими ранами на морді викинуло на берег. Вважається, що рани були нанесені іншим дуже агресивним тюленем. У відповідь місцева влада була змушена приспати чотирьох тюленів і провести тести на сказ. Результати показали, що три з чотирьох тюленів мали сказ. Згодом кількість зареєстрованих випадків сказу зросла до 11.

На щастя, за словами дослідників, попри те, що досить багато людей було вкушено, хвороба схоже не вийшла за межі популяції тварин. Проте відпочивальникам рекомендують проявляти обережність під час взаємодії з тваринами.