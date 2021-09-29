Впервые в мире: в Бразилии 2 собаки получат деньги за моральный ущерб

Суд Бразилии признал право собак получить компенсацию за моральный ущерб, который им нанесли люди. Такого решения ранее не принимали нигде в мире.

Прецедент случился в бразильском городе Кашвелл. Прошлым летом семья местных жителей уехала на отдых и оставила дома 2 собак: золотистого ретривера по кличке Спайк и пойнтера Рембо.

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Животных спасли зоозащитники

Песики остались одни, без присмотра. Через некоторое время полиция нашла обеих собак истощенными от голода. Животных спасли и отправили в местную зоозащитную организацию.



Собак оставили без присмотра / Фото Unsplash

Горе-хозяевам собак больше не вернули.

В дополнение, на них подали в суд зоозащитники. Защитников вместе со Спайком и Рэмбо признали "заинтересованной стороной".

И суд признал собак потерпевшими и приказал выплатить им около 400 долларов компенсации за моральный ущерб.

Нарушили права собак, а не людей

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет

Этот случай является беспрецедентным. Ведь пострадали от жестокого обращения действительно собаки.

Было нарушено право животных, не тех, кто их спас, не тех, под чьей опекой они находятся сейчас, – рассказывает зоозащитница Эвелин Палуду.

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Этот прецедент теперь могут использовать в мире для защиты прав других животных.