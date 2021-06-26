Впечатляющая история самого малого в мире жеребенка: от Пибоди отказалась мать, но он нашел дом

Жеребенок Пибоди родился столь маленьким, что мать отказалась его кормить, а ветеринар рекомендовал хозяевам усыпить. Животное забрала себе и спасла дрессировщица лошадей Фейт Смит.

Пибоди поселился в ее доме и живет вместе с тремя ее собаками. Ведь он настолько маленький, что не выжил бы на улице.

Читайте больше Акция от GOURMET ™: регистрируй чеки и выигрывай ценные призы

Жеребенок родился миниатюрным

Жеребенок Пибоди родилось столь маленьким, что мать отказалась его кормить. Ведь он даже не мог дотянуться до ее вымени.

Хозяева рассказали 55-летней дрессировщицы Фейт Смит, что ветеренар посоветовал им присипиты животное, ведь его челюсть была изогнута, он не мог ходить. Также они думали, что Пибоди не видит и не слышит.



Пибоди научился ходить, а также видит и слышит / Фото SWNS

Новый дом

Фейт Смит, живет Сан-Диеґо, что в Калифорнии и забрала животное себе. Со временем он начал ходить, челюсть также исправилась. Оказалось, что он видит и слышит.

Вспоминает, что сначала Пибоди боялся собак, но впоследствии привык и они теперь играют вместе. Конечно, Фейт отмечает, что лошади не должны жить в доме.

Лошади никогда не бывают домашними животными, но Пибоди настолько мал, что не может жить на улице,

– рассказывает Фейт Смит.



Пибоди отдыхает на коленях у хозяйки / Фото SWNS

Пибоди уже два месяца, он имеет рост 35 сантиметров и весит всего 8 килограмм.

Пибоди – самый маленький конь в мире в своем возрасте,

– говорит владелица животного.

Замечает – если Пибоди не вырастет, то останется жить вместе с ней в доме.

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того, чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.



Пибоди живет в доме вместе с 3 собаками / Фото SWNS

Жеребенок Пибоди живет в доме и играет с собаками: смотрите невероятное видео

Интересно Животные на футбольном поле: самые смешные моменты - видео