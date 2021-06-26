Пибоди поселился в ее доме и живет вместе с тремя ее собаками. Ведь он настолько маленький, что не выжил бы на улице.
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Жеребенок родился миниатюрным
Жеребенок Пибоди родилось столь маленьким, что мать отказалась его кормить. Ведь он даже не мог дотянуться до ее вымени.
Хозяева рассказали 55-летней дрессировщицы Фейт Смит, что ветеренар посоветовал им присипиты животное, ведь его челюсть была изогнута, он не мог ходить. Также они думали, что Пибоди не видит и не слышит.
Пибоди научился ходить, а также видит и слышит / Фото SWNS
Новый дом
Фейт Смит, живет Сан-Диеґо, что в Калифорнии и забрала животное себе. Со временем он начал ходить, челюсть также исправилась. Оказалось, что он видит и слышит.
Вспоминает, что сначала Пибоди боялся собак, но впоследствии привык и они теперь играют вместе. Конечно, Фейт отмечает, что лошади не должны жить в доме.
Лошади никогда не бывают домашними животными, но Пибоди настолько мал, что не может жить на улице,
– рассказывает Фейт Смит.
Пибоди отдыхает на коленях у хозяйки / Фото SWNS
Пибоди уже два месяца, он имеет рост 35 сантиметров и весит всего 8 килограмм.
Пибоди – самый маленький конь в мире в своем возрасте,
– говорит владелица животного.
Замечает – если Пибоди не вырастет, то останется жить вместе с ней в доме.
Пибоди живет в доме вместе с 3 собаками / Фото SWNS
Жеребенок Пибоди живет в доме и играет с собаками: смотрите невероятное видео
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