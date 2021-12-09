Возле "Вернадского" появились первые пингвинята: фото милого пополнения

Не так давно появилась информация о том, что пингвины возле станции "Академик Вернадский" снесли первые яйца. А теперь некоторые пары уже имеют пушистых малышей.

Одного из пингвинят увидели возле мыса Марина, а второго – с другой стороны, на мысе Пингвин Пойнт. Около месяца малыши будут в гнездах: родители будут кормить и выгревать их.

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Скоро пингвинята пойдут в ясли



В этом году первые малыши появились довольно рано / Фото Оксаны Савенко

Сейчас пингвинята еще крохотные и покрыты серым пушком. Через месяц они начнут линять и менять пух на привычные черно-белые перья. Тогда родители отдадут их "в ясли", а сами будут ходить в море за крилем, чтобы кормить малышей.

Интересно, что они безошибочно находят в "яслях" своих "потомков" и делятся едой только с ними,

– рассказывают в Национальном антарктическом научном центре.



В течение места родители будут поочередно согревать малышей / Фото Оксаны Савенко

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Когда пингвинята подрастут и полностью сменят пух на перья – начнут учиться плавать. К тому моменту "малыши" уже будут такого же размера, как взрослые пингвины.

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Сейчас возле станции проживает около 3700 субантарктических пингвинов (или пингвинов дженту). В этом году они начали гнездиться довольно рано – отложили яйца в начале ноября. Обычно это происходит ближе к середине месяца.



У станции проживает около 3700 пингвинов / Фото Оксаны Савенко

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Текст сообщения:

На нашем острове родились первые пингвинята. Один на мысе Марина, вблизи станции, другой с другой стороны – на мысе Пингвин Поинт.

Первый месяц детеныши будут оставаться в гнезде: там их будут греть, кормить и охранять родители. Кстати, как и в ситуации с высиживанием яиц, пара пингвинов делает это поочередно. Пока кто один сидит на гнезде, другой отправляется в океан охотиться на криля, а через несколько дней они меняются.

Сейчас малыши очень смешные и неловкие, и вместо привычных нам черно-белых перьев покрыты серым пушком. Через месяц они начнут линять и менять наряд, а также будут оставлять гнезда и собираться в "ясли". В это время оба родителя смогут одновременно ходить в океан за крилем и будут продолжать кормить детей. Интересно, что они безошибочно находят в "яслях" своих "потомков" и делятся едой только с ними.

Только после окончания линьки пингвинята (которые к тому времени уже будут размером с родителей) будут учиться плавать в океане и самостоятельно добывать себе еду. Как все это происходит, мы обязательно вам покажем. А пока напоминаем, что самым распространенным видом возле станции "Академик Вернадский" является субантарктический пингвин или дженту: летом их здесь может быть до 4 тысяч. Именно об этом виде и говорится в сообщении.

В последние недели на нашем острове держалось до 3700 дженту. Из-за постоянных вьюг их гнезда периодически засыпает снегом, но они к этому приспособлены.

В этом году пингвины довольно рано начали гнездиться у станции. Первые яйца они отложили в начале ноября, хотя раньше это происходило ближе к середине ноября. Поэтому соответственно и малыши появились раньше обычного. К примеру, в прошлом году первые пингвинята вылупились 19 декабря – как раз ко Дню святого Николая.