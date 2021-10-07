Вовсе не альбиносы: 6 интересных фактов о белых кошках

Белые кошки – настоящее произведение кошачьего искусства. Своей красотой они привлекают внимание людей во всем мире.

О белых кошках существует немало мифов и домыслов. Узнайте, существует ли определенная порода белых котов, все ли белые котики ничего не слышат, а также другие интересные факты об этом виде пушистиков.

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Белыми могут быть коты разных пород

Белый цвет шерсти не связан с какой-либо конкретной породой. У многих пород кошек может быть белый окрас: например, ангорских, персидских, турецких ангор, американских короткошерстных, сиамских и девон-рексов.



Отдельной породы белых кошек не существует / Фото Unsplash

Белые кошки имеют уникальные цвета глаз

Белыми бывают коты с доминантным геном W. Этот ген известен как маскирующий ген, который скрывает все остальные цвета шерсти и узоры в генетической структуре кошки. Носители гена W получают снежно-белую шерсть.

Белые или очень светлые коты часто имеют и светлые глаза. Цвет глаз может варьироваться от синего до желтого и оранжевого. Также у белых котов бывает гетерохромия – левый и правый глаза разного цвета.



Светлые коты имеют необычные цвета глаз / Фото Unsplash

Многие (но не все) белые кошки имеют проблемы со слухом

Генетические факторы, отвечающие за белый цвет шерсти, также могут вызвать частичную или полную глухоту у котят.

Еще больше вероятность, что котик будет неслышащим, если у него светлые глаза.

Если кот имеет гетерохромию, считают, что ухо, которое ближе к глазу "странного" цвета, не будет слышать.

Белые кошки – не альбиносы

Животные-альбиносы имеют генетическое заболевание, которое приводит к отсутствию пигментации на коже, шерсти и глазах. А белые котики имеют только ген белого меха, который не делает их полностью бесцветными.

Белые кошки могут обгореть на солнце

Однако существуют и коты-альбиносы. Выяснить, альбинос перед вами или просто белый котик, можно, заглянув ему в глаза. Глаза альбиносов имеют бледно-розовую, красную или бледно-голубую окраску. Такой оттенок возникает из-за отражения света в кровеносных сосудах.

Кошки с белой или светлой шерстью больше подвергаются воздействию солнечных лучей. Особенно это заметно на ушах, веках и носу котиков.



Белых котов нужно защищать от солнечных ожогов / Фото Unsplash

Белые коты в Белом доме

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ.которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Так случилось, что несколько президентов США держали в своей резиденции именно белых котиков. В частности, Уильям Мак-Кинли, Резерфорд Гейз, Джеральд Форд и Джимми Картер.

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Белые персидские кошки – одни из самых популярных



Белые коты привлекают внимание фотографов / Фото Unsplash

Именно светлые персидские коты регулярно украшают обложки журналов, календари и постеры. Такие котики имеют невероятную пушистую шерсть и яркие глаза, что делает их популярными среди фотографов.