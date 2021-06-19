Вороны нападают на людей: орнитологиня назвала причины

В Украине вороны минимум дважды за последний месяц нападали на людей. Орнитологиня объясняет, что причины такого поведения – в потомтсве.

Агрессивными животные бывают только в период ухода за потомством. Об этом рассказала орнитологиня Мария Микитюк.

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Орнитологиня объяснила агрессивность ворон

Вороны нападают на людей только в период размножения и вскармливания детей. Но даже в это время они не стремятся нанести беду людям.

Они просто защищают территорию, гнездо и малышей. Это происходит только в один месяц весны, когда начинается период гнездования. Этот месяц как раз сейчас,

– рассказала Мария Микитюк.

Но в действительности максимальная вред, который могут нанести животные – это бросить ветку или шишку, чтобы отогнать людей от гнезда. Лучше в таком случае – быстро идти и прикрыть чем-то голову.

"Надо просто быстро отходить, потому что ворона не отстанет, пока вы не отойдете на безопасную территорию от детей", – говорит фахивчиня.

Если человек уйдет, то серьезный ущерб птица не нанесет.

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Вороны нападают на людей, чтобы защитить потомство / Фото Pexels

Умные и сообразительные с прекрасным чувством юмора, – орнитологиня

Мария Микитюк уже 10 лет наблюдает за воронами. Она рассказывает основные особенности животных:

могут решить логические задачи для 5-летних детей;

различают объекты по форме и легко справляются с детскими головоломками;

умеют создавать орудия труда – скажем, чтобы достать пищу. Например, ломают ветку нужной длины или забрасывают проволока в крючок;

– скажем, чтобы достать пищу. Например, ломают ветку нужной длины или забрасывают проволока в крючок; более того, удобные инструменты ворона сохраняет и использует повторно;

различают цвета светофора – на красный свет бросают орех, авто крушит его колесами и вороны съедают плод.

Также у этих птиц очень развита речь.

Для ухаживаний, ссор, сигналов тревоги они используют различные звуки. Причем в разных странах в них могут быть разные диалекты,

– говорит орнитологиня.

Вороны – мстительные птицы

Они запоминают лица обидчика, а потом жестоко мстят. Они даже могут звать на помощь других птиц.

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