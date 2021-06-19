Агрессивными животные бывают только в период ухода за потомством. Об этом рассказала орнитологиня Мария Микитюк.
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Орнитологиня объяснила агрессивность ворон
Вороны нападают на людей только в период размножения и вскармливания детей. Но даже в это время они не стремятся нанести беду людям.
Они просто защищают территорию, гнездо и малышей. Это происходит только в один месяц весны, когда начинается период гнездования. Этот месяц как раз сейчас,
– рассказала Мария Микитюк.
Но в действительности максимальная вред, который могут нанести животные – это бросить ветку или шишку, чтобы отогнать людей от гнезда. Лучше в таком случае – быстро идти и прикрыть чем-то голову.
"Надо просто быстро отходить, потому что ворона не отстанет, пока вы не отойдете на безопасную территорию от детей", – говорит фахивчиня.
Если человек уйдет, то серьезный ущерб птица не нанесет.
Вороны нападают на людей, чтобы защитить потомство / Фото Pexels
Умные и сообразительные с прекрасным чувством юмора, – орнитологиня
Мария Микитюк уже 10 лет наблюдает за воронами. Она рассказывает основные особенности животных:
- могут решить логические задачи для 5-летних детей;
- различают объекты по форме и легко справляются с детскими головоломками;
- умеют создавать орудия труда – скажем, чтобы достать пищу. Например, ломают ветку нужной длины или забрасывают проволока в крючок;
- более того, удобные инструменты ворона сохраняет и использует повторно;
- различают цвета светофора – на красный свет бросают орех, авто крушит его колесами и вороны съедают плод.
Также у этих птиц очень развита речь.
Для ухаживаний, ссор, сигналов тревоги они используют различные звуки. Причем в разных странах в них могут быть разные диалекты,
– говорит орнитологиня.
Вороны – мстительные птицы
Они запоминают лица обидчика, а потом жестоко мстят. Они даже могут звать на помощь других птиц.
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