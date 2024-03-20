Ворона умеет говорить "привет" и ходит в один и тот же бар уже 26 лет: шокирующее видео

Каждое утро, как только открывается бар отеля Solymar в Посада-де-Льянес в Испании, его посещает ворон Пако, самый особенный и преданный клиент на сегодня. Птица приходит в заведение на завтрак уже 26 лет, не пропустив ни одного дня.

Много лет назад хозяева заведения спасли птицу после того, как она выпала из гнезда, и с тех пор его ждут с распростертыми объятиями и специальным блюдом. Однако, Пако является одним из самых требовательных клиентов и не довольствуется малым.

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Ворона умеет говорить и уже 26 лет ходит в бар

Владельцы кафе с нетерпением ждут прилета своего любимого пернатого друга, вооружившись щедрой порцией пищи, чтобы обеспечить его энергией на целый день. У них даже есть специальное блюдо с его именем. По словам официантов, ворон считается "членом семьи" кафе.

Вы даете ему меню, и он всегда выбирает то, что хочет,

- объясняет один из работников ресторана.

Владелец отеля Лукас Фернандес рассказал, что птица выпала из гнезда и ее подобрали вместе с двумя другими, но выжил только он, и с тех пор не хочет улетать.

Пако завтракает в баре уже 26 лет / Фото 20 minutos

14 лет назад Пако едва не пришлось распрощаться с любимым завтраком, поскольку жалоба угрожала его пребыванию в заведении, но в конце концов власти разрешили ему остаться там.

Теперь птица стала звездой социальных сетей после того, как владельцы отеля опубликовали видео, на котором она в баре говорит "привет" (Hola). Животное умеет разговаривать и очень вежливо, без колебаний приветствует всех, кто заходит поесть.

Как ворона говорит "привет": смотрите видео

Те, кто ее знает, описывают ее как "феномен", а те, кто не знает, умиляются и не решаются прийти в ресторан.

Интересно, в США мужчина держал больного аллигатора как домашнего любимца в своем бассейне, и позволял детям заходить в воду, чтобы погладить его. Зверь жил на территории его роскошного поместья.