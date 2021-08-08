Волнистые попугайчики в Австралии образовали 8-тысячную колонию: невероятные фото
Источник:ABC news
В центре Австралии попугайчики нашли идеальные условия для жизни. Они образовали такую массовую колонию, которой ученые не фиксировали за последние 10 лет.
Удобно устроились попугайчики в одном 9 регионов Австралии – так называемом Красном центре, или Элис-Спрингс. Речь идет о более 8 тысячах птиц, проживающих на одной территории.
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Самое влажное лето десятилетия и попугайчики
По данным Бюро метеорологии, Центральная Австралия зафиксировала самое влажное лето за последние 10 лет. Поэтому природные источники, реки и озера достаточно наполнились водой. Марк Картер, наблюдатель за птицами и ведущий зоолог Элис-Спрингс, рассказал, что в регионе за все эти годы не было такого нашествия волнистых попугаев.
Вода и наличие пищи – два главных фактора их многотысячного появления в Австралии. Туган Вудли, специалист по охране птиц в парке пустыне Элис -Спрингс, сказал, что имеющиеся сейчас условия являются идеальными для волнистых попугаев.
Тысячи попугайчиков в Австралии / Фото ABC
Как попугаи проживают в многотысячной колонии в Австралии: смотрите видео
Еще одним важным фактором размножения попугайчиков является практическое отсутствие в регионе скота. Из-за этого вся сочная трава, семена и плоды деревьев является пищей именно для волнистых попугаев.
Когда же продовольственные ресурсы начнут сокращаться, количество волнистых попугаев уменьшится.
Волнистые попугаи просто собираются двигаться дальше. Они собираются идти искать новые пастбища,
– рассказал Марк Картер.
Волнистые попугаи: главное о виде
Источник: Zoolog
- Это коренной житель Австралии, который случается здесь практически во всех регионах. На берегу океана появляется только в засушливое время.
- На большинстве других континентах проживает как домашний любимец. Впрочем, жить в диких условиях за пределами Австралии волнистые попугайчики фактически не способны.
В природе обитает только попугайчик зеленого цвета / Фото с vetonline
- В природе встречаются только зеленые волнистые попугайчики. В неволе селекторы вывели птиц с желтым, синим и белым оперением.
- На свободе птицы держатся стаями и гнездятся колониями. Благодаря своему природному зеленом оперению волнистые попугайчики отлично маскируются в ветвях деревьев.