Военные показали своих питомцев с передовой: трогательные фото

В фейсбук на официальной странице 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" разместили фото домашних любимцев военных. Какие четвероногие друзья помогают защищать границы – читайте в материале.

На странице 93-ей ОМБр Холодный Яр появился сообщение, в котором были фотографии котов и собак, что сопровождают и помогают украинским военным на передовой.

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"Что бы там ни говорили о "милых пушистиках", животные войны всегда имеют свой характер", — подписали сообщение с четвероногими.

Смотрите фото: какие домашние любимцы есть на передовой

Как можно помочь животным

Европейская конвенция о защите домашних животных декларирует, что моральным долгом любого человека должно быть уважение ко всем живым существам.

Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь

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Лучшей помощью для бездомного животного будет – забрать его. Если такой возможности нет, то стоит знать организации, занимающиеся защитой животных в Украине.