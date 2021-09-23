Военные показали своих питомцев с передовой: трогательные фото

23 сентября 2021 , 20:37
Читати новину українською

Источник:

Фейсбук 93-тя ОМБр Холодний Яр

В фейсбук на официальной странице 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" разместили фото домашних любимцев военных. Какие четвероногие друзья помогают защищать границы – читайте в материале.

На странице 93-ей ОМБр Холодный Яр появился сообщение, в котором были фотографии котов и собак, что сопровождают и помогают украинским военным на передовой.

Интересно Игра для детей от Purina® и Happy Paw: как стать участником розыгрыша

"Что бы там ни говорили о "милых пушистиках", животные войны всегда имеют свой характер", — подписали сообщение с четвероногими.

Смотрите фото: какие домашние любимцы есть на передовой

Как можно помочь животным

Европейская конвенция о защите домашних животных декларирует, что моральным долгом любого человека должно быть уважение ко всем живым существам.

Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь.

Важно В поисках хозяина: отчаянная собака проплыла 10 километров по реке Днестр

Лучшей помощью для бездомного животного будет – забрать его. Если такой возможности нет, то стоит знать организации, занимающиеся защитой животных в Украине.

  • Киевское общество защиты животных.
  • Благотворительный фонд "Кото-ярмарка": благотворительный проект, главной миссией которого является поиск домов бездомным котикам.
  • Благотворительный проект "Хочу Собаку": интернет-площадка для поиска новых владельцев.
  • Черкасское городское общество защиты животных "Друг".
  • Animal Id Info: международная онлайн-платформа, объединяющая данные об идентифицированных животных, их владельцев и организаций, работающих с животными.
  • PetAdvisor: рекомендательный центр для владельцев животных с перечнем самых распространенных заболеваний и рейтингом заведений с отзывами клиентов.
Автор: Марія Лелека