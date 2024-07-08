Загоняли быков насмерть, а навредили себе: в Испании традиционный забег закончился трагически

В испанском городе Памплона ежегодно с 7 по 14 июля проходят забеги с быками. В первый же день пострадали шесть человек.

Во время забега быков в Испании 6 человек получили травмы во время забега быков

Забег разворачивается на 875-метровом участке узкими улочками Памплоны. Сотни участников преследуют шестерых массивных быков, каждый из которых весит более 600 килограммов.

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Участники мероприятия выводят животных на арену для корриды, где их впоследствии убивают матадоры.

Десятки бегунов, преимущественно молодых мужчин, ежегодно получают травмы во время забега. С момента своего основания в 1924 году во время мероприятия было зафиксировано 16 смертельных случаев, последний из которых произошел в 2009 году.



В Испании прошел традиционный забег с быками / Фото EPA / UPG

На этот раз в первый день гонки было зафиксировано несколько несчастных случаев, что привели к травмам. Один человек получил черепно-мозговую травму, а пятеро других – преимущественно ушибы. Несколько пострадавших впоследствии были госпитализированы.



В Памплоне во время традиционного забега с быками получили ранения 6 человек / Фото EPA / UPG

Защитники прав животных осудили забеги быков как "средневековую жестокость". Тем не менее фестиваль продолжает привлекать тысячи посетителей со всего мира ежегодно.

К слову, конгресс Колумбии принял законопроект о запрете корриды до 2028 года. Президент Колумбии должен подписать новый закон.