Цыпленок-мутант с четырьмя лапами ошарашил фермера: как выглядит редкое существо

На ярмарке в долине Миссисипи, штат Айова, произошло необычное событие – там родился редкий цыпленок с четырьмя лапами. Такие случаи крайне редки и случаются лишь в одном из десяти миллионов случаев. Уникальный цыпленок привлек значительное внимание как посетителей ярмарки, так и любителей животных.

Во время ярмарки у фермера вылупился цыпленок с 4 лапами

Фермер Гари Кааса сначала не заметил вторую пару лап у своей курицы. Эта особенность сделала птицу главным объектом внимания на сельскохозяйственной выставке.

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Он выглядел так, будто лежал поверх другого птенца, и как же я ошибался – у него было четыре ноги. Вы не увидите разницы между ним и остальными, пока не перевернете его. У него есть дополнительная пара ног сзади,

– сказал фермер.

Гэри и Мелоди Кааса вырастили цыплят на своей небольшой ферме в Давенпорте, штат Айова. Кааса и его дочь-ветеринар считают, что цыпленок полностью здоров и никаких рисков для его жизни нет.



Цыпленок стал главной достопримечательностью ярмарки / Фото WHBF

По словам Кааса, они планируют его снова привезти в следующем году и через год после этого, чтобы показать всем, как он растет.

В своем недавнем заявлении Гари Кааса отметил, что пока еще слишком рано определять пол птицы. Он отметил, что примерно через 3 недели рисунок перьев птицы даст более четкое представление об этом. Тогда уже можно будет выбрать имя для птицы.