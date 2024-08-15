Під час ярмарку у фермера вилупилося курча з 4 лапами

Фермер Гарі Кааса спочатку не помітив другу пару лап у своєї курки. Ця особливість зробила птаха головним об'єктом уваги на сільськогосподарській виставці.

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Він виглядав так, ніби лежав поверх іншого пташеняти, і як же я помилявся – у нього було чотири ноги. Ви не побачите різниці між ним і рештою, поки не перевернете його. У нього є додаткова пара ніг ззаду,

— сказав фермер.

Гері та Мелоді Кааса виростили курчат на своїй невеликій фермі в Давенпорті, штат Айова. Кааса і його дочка-ветеринар вважають, що курча повністю здорове і жодних ризиків для його життя немає.



Курча стало головною визначною пам'яткою ярмарку / Фото WHBF

За словами Кааса, вони планують його знову привезти наступного року і через рік після цього, щоб показати всім, як він росте і як все відбувається.

У своїй нещодавній заяві Гарі Кааса зазначив, що наразі ще занадто рано визначати стать птаха. Він зазначив, що приблизно через 3 тижні малюнок пір'я птаха дасть чіткіше уявлення про це. Тоді вже можна буде вибрати ім'я для птаха.