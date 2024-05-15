Одна из таких ситуаций на днях случилась в центре Львова. Там голубь решил не использовать пешеходный переход, а перейти дорогу просто. Этот момент зафиксировали на видео.

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Во Львове остановилось движение транспорта, чтобы пропустить голубя

Львов на несколько минут остановился. Водители транспорта прекратили движение, чтобы позволить птице перейти дорогу.

Вообще ничего удивительного – просто движение транспорта во Львове парализовал... голубь, который спокойно стоял на трамвайных путях,

– говорится в сообщении.

Он продолжал стоять на путях, пока несгибаемая женщина не забрала его с проезжей части.

Как это было: смотрите видео

Пользователи сети не остались в стороне, и оставили комментарии. Вот несколько из них:

"Голубь-суицидник";

"Может тот самый голубь хотел предупредить, о чем-то или предостеречь от чего-то";

"Сразу видно, что Европа".

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