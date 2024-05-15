Одна із таких ситуацій днями трапилася в центрі Львова. Там голуб вирішив не використовувати пішохідний перехід, а перейти дорогу просто. Цей момент зафіксували на відео.

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У Львові зупинився рух транспорту, щоб пропустити голуба

Львів на декілька хвилин зупинився. Водії транспорту припинили рух, аби дозволити птахові перейти дорогу.

Взагалі нічого дивного – просто рух транспорту у Львові паралізував… голуб, який спокійнісінько стояв на трамвайних коліях,

– йдеться у повідомленні.

Він продовжував стояти на колії, поки непохитна жінка не забрала його з проїжджої частини.

Як це було: дивіться відео

Користувачі мережі не залишилися осторонь, й залишили коментарі. Ось декілька з них:

"Голуб-суїцидник";

"Може той самий голуб хотів попередити, про щось або застерегти від чогось";

"Зразу видно, що Європа".

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