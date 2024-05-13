Тварина загинула на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, що перебував під окупацією російських військ у 2022 році. Про це повідомила Державна прикордонна служба Україна.

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У Чорнобилі на міні підірвався кінь Пржевальського

За словами прикордонників, вони акустично задокументували факт мінного вибуху в межах зони відчуження ЧАЕС. Перевіряючи ділянку за допомогою безпілотника, вони помітили на природоохоронній території загиблого коня.

Прикордонники акустично задокументували факт мінного вибуху в межах зони відчуження ЧАЕС. Як з'ясувалось, на міні підірвався дикий кінь породи Пржевальського,

– повідомили в ДПСУ.



У Чорнобилі червонокнижний кінь підірвався на російській міні / Фото ДПСУ

Про загибель тварини прикордонники поінформували відповідні організації.

Що відомо про коня Пржевальського?

Кінь Пржевальського – це останній вид диких коней на Землі. Він вважається зниклим у природі (у Європі з ХІХ століття, в Азії – з XX століття). Також це єдиний представник ряду конеподібних у дикій фауні України, табуни яких були акліматизовані у Чорнобильській зоні відчуження. Вважається, що кінь Пржевальського повинен мати у природі не менше 5 саморегульованих стійких популяцій, одна з таких місцевих популяцій існує у Чорнобильському заповіднику.

Довжина їх тіла – 200 – 250 сантиметрів, висота у холці 124 – 153 сантиметрів, вага – 230 – 350 кілограмів. Коні Пржевальського мають одну з найдревніших особливостей забарвлення коней – саврасу масть, що характеризується пастельними відтінками гнідо-саврасої масті з характерною темною смугою уздовж спини, також помітні освітлені ділянки шерсті.

Нагадаємо, дикі червонокнижні тварини вже неодноразово ставали жертвами російської агресії. Зокрема, у 2022 році на російських позиціях у Херсонській області були виявлені повішені червонокнижні хом'яки. А влітку 2023 року в Одеській області було знайдено понад сотню тіл червонокнижних тритонів, які, як вважають, загинули внаслідок вибуху Каховської ГЕС, здійсненого російськими військами. І це лише декілька випадків.