Кэрол ДеБрюлер, заводчица и совладелица питомника, сразу сообщила о появлении щенка золотистого ретривера в социальных сетях. Пользователи сразу залюбовались кадрами уникального пушистого.

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Один из щенков имеет зеленый оттенок шерсти

Новорожденный щенок, по имени Шемрок, привлек к себе внимание своим уникальным окрасом шерсти. Родившись 3 марта, она выделяется среди братьев и сестер из выводка зеленым оттенком.

Редкое рождение зеленых щенков можно объяснить наличием желчного пигмента биливердина, который может окрасить щенков в зеленый цвет еще в утробе матери.



Во Флориде родился зеленый щенок золотистого ретривера / Скриншот с видео

Шемрок – далеко не первая, кто родился с зеленой шерстью. Это порой случается, но впоследствии такие собаки меняют цвет на более привычный.

Она имеет странный вид, но при этом здоровая и счастливая,

– подтвердила ДеБрулер.

В опубликованном видео на странице питомника в социальных сетях зрители могут наблюдать яркий зеленый оттенок шерсти Шемрок, который усиливается, когда щенок мокрый.

Щенок выделяется среди других из выводка: смотрите видео

Согласно выводам экспертов, состояние здоровья Шемрок не вызывает никаких опасений, и вскоре ее зеленый мех должен смениться на обычный для породы кремовый.