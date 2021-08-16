Курицу на поводке "повели" гулять. Хотя Вега и пыталась незаметно выскользнуть в дверь вслед за своей владелицей, но собаке запретили это делать.
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Через несколько минут хозяйка Веги вернулась. Реакция собаки была неожиданной.
Вега схватила плюшевую игрушку и начала мстить ей. Собака изо всех сил трепала курицу зубами – ведь "рассердилась", что птица гуляет вместо нее.
Вега была так сердита на игрушку, что владелица еще долго не могла забрать курицу из пасти собаки.
Смешное видео стало вирусным в тиктоке. Его посмотрели более 1,7 миллиона пользователей.
Собака отомстила игрушке: видео