Курку на повідку "повели" гуляти. Хоча Вега й намагалася непомітно вислизнути у двері слідом за своєю власницею, але собаці заборонили це робити.
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Через кілька хвилин хазяйка Веги повернулася. Реакція собаки була несподіваною.
Вега схопила плюшеву іграшку й почала мститися їй. Собака з усіх сил тріпала курку зубами – адже "розсердилася", що пташка гуляє замість неї.
Вега була така сердита на іграшку, що власниця ще довго не могла забрати курку з пащі собаки.
Кумедне відео стало вірусним у тіктоці. Його переглянули понад 1,7 мільйона користувачів.
Собака помстилася іграшці: відео