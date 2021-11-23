Габриэль Фейтоса, которому 29 лет, смог превратить голдендудла Купера в жирафу. Всё благодаря своей работе грумера.
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В интервью на американском канале "ABC" Фейтоса сообщил, что находит свое "творческое вдохновение" в эмодзи и видеоиграх. Кроме того, отметил, что "авантюрные" владельцы объясняют какие цветовые схемы они хотят.
По словам Габриэля Фейтоса, он вырос на улицах. Там именно собаки не дали ему попасть в беду. "Можно с уверенностью сказать, что собаки спасли мне жизнь", – добавил он.
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