Габриэль Фейтоса, которому 29 лет, смог превратить голдендудла Купера в жирафу. Всё благодаря своей работе грумера.

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Справка! Грумер – это человек, помогающий привести внешний вид животного в необходимое состояние. Его также можно назвать стилистом для четвероногих питомцев. Груминг собаки может содержать следующие услуги: стрижка шерсти, мытье животного, вычесывание шерсти, укладка шерсти, стрижка когтей, чистка ушей, консультации по уходу за животным.

В интервью на американском канале "ABC" Фейтоса сообщил, что находит свое "творческое вдохновение" в эмодзи и видеоиграх. Кроме того, отметил, что "авантюрные" владельцы объясняют какие цветовые схемы они хотят.

По словам Габриэля Фейтоса, он вырос на улицах. Там именно собаки не дали ему попасть в беду. "Можно с уверенностью сказать, что собаки спасли мне жизнь", – добавил он.

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Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, которое содержит все необходимые его организму питательные вещества.