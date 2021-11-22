В США подруги Натани Миллер и Карен Спидл посетили мероприятие под названием "Нарисуй своего питомца". На нем участники могли самостоятельно создавать портреты домашних питомцев или собак и кошек из приютов.
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Именно там Натани увидела 5-месячную собаку по прозвищу Напстер. Он очаровал женщину своим спокойствием и скромностью. Натани нарисовала его портрет и оставила свою работу в приюте, надеясь, что это поможет ему найти дом. Однако через пару недель собака умерла от болезни.
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Затем Натани и Карен объединились, чтобы создать некоммерческую организацию – Cheddar Paws Dog Art. Цель состоит в том, чтобы объединить художников, владельцев различных компаний, зоозащитников и обычных любителей животных, чтобы вместе найти собакам дом. Для этого они используют искусство.
Карен Спидл и Натани Миллер / Фото Courtesy of Cheddar Paws Dog Art
Портретисты Пенсильвании создают картины с животными, которые Карен и Натани развешивают в супермаркетах и других многолюдных местах. Благодаря этому новую семью обрели – 138 собак.
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"Сегодня наши художники нарисовали 197 собак, 138 из которых уже нашли свою семью", – подтвердила Карен Спидл.
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