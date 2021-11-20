Владелицы научили свою глухую собаку понимать, что пора гулять: волшебная реакция пса
Источник:тикток сестер Майлс
Милая зверушка по имени Скай с рождения глухая, и ее обладательниц из Канады это совсем не смущает. Сестры-близняшки научили собаку выполнять команды и понимать, что нужно с помощью жестов.
Девушки, которые живут в Торонто, рассказывают в соцсетях, как песик Скай живет полной жизнью и не чувствует себя плохо из-за своей глухоты.
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Собака различает команды владелиц Джулии и Дженифер Майлс, и радушно реагирует на жесты.
На своей странице в тиктоке девушки показали, как Скай и ее друг Теди реагируют на то, что пора идти на прогулку.
Это Скай, и она родилась глухой. Когда пора идти гулять, она не может понять слов. Так мы показываем, что пора на прогулку,
– рассказала Джулия.
Одна из обладательниц показывает собаке жестами идущего человека. Реакция Скай – невероятная.
Также умный песик знает другие жесты и выполняет команды, которые показывают владелице. Скай умеет садиться, понимает похвалу и дает лапу по просьбе девушек.Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.
Мопс Тедди также понимает жесты – он дает лапу и умеет садиться по команде.
Умные собаки стали вирусными в интернете – видео о Скай и Тедди собрали миллионы просмотров.
Что известно о владелицах собак
Джулия и Дженифер – профессиональные певицы. У них есть своя страница на ютубе, где они публикуют каверы на известные песни. Также у девушек есть страницы в инстаграме и тиктоке – там они рассказывают о своей повседневной жизни и домашних любимцах.
Девушки "усыновили" Скай в 2020 году, и с тех пор глухой пушистик радует близняшек и их фолловеров.