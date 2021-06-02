Владелец укладывает котиков в маленькие кроватки: как живут самые балованные коты Британии

2 красавчика, которых зовут Эрик и Олли, живут поистине королевской жизнью. Они смотрят мультики на планшете, все время сидят на руках своего хозяина и получают внимание 24 часа в сутки.

Эрик – персидский кот окраса "голубая шиншилла", а Олли – короткошерстный экзот. Недавно к сладкой парочке присоединился померанский шпиц Дарси, который тоже получает максимум любви и внимания.

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Вместе со своим хозяином Стивеном коты каждый вечер смотрят телевизор. А иногда им даже включают видео на телефоне. Котики могут смотреть их 10 – 15 минут подряд. Каждый пушистик даже имеет собственный телефон для мультфильмов или видео.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.



Коты смотрят мультфильмы / Скриншот

Перед сном владелец укладывает Эрика в маленькую кроватку. Но кот спит там недолго. Вскоре он оказывается на голове у Стивена и спит так до утра.



Так владельцу приходится работать из дома / Скриншот

Смотрите видео про Эрика и Олли

Котики не покидают своего человека ни на минуту. Они сопровождают его в ванной комнате, гуляют с ним на улице, лежат на ручках, когда тот листает ленту новостей в телефоне. И даже "смотрят" новости с ним.

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Харизматичные любимцы имеют собственный инстаграм, где можно узнать больше об их жизни.



Котики обожают своего человека / Скриншот