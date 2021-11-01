Висят вниз головой и живут в норах: как выглядят самые маленькие дикие кошки в мире

Меньше за львов, тигров и даже за домашних любимцев. Как выглядят и какие размеры имеют самые маленькие дикие коты в мире – читайте в материале.

Пятнисто-рыжая кошка

Пятнисто-рыжая кошка является самым маленьким диким котом Азии и конкурент Черноногого кота для звания самого маленького дикого кота мира.

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Длина тела: 35 – 48 сантиметров.

35 – 48 сантиметров. Длина хвоста: 15 – 30 сантиметров.

15 – 30 сантиметров. Вес: 0,9 – 1,6 килограмма.

Облик похож на бенгальского кота, однако пятна не такие четкие и кажутся расплывчатыми. Кроме того, на каждой стороне головы есть по 6 темных полос, которые тянутся к щекам и лбу.



Пятнисто-рыжая кошка / Фото The TrickyScribe

Живут эти животные в одиночку. Однако довольно часто селится поблизости с людьми, чтобы охотиться за домашней птицей.

В общем, питаются грызунами, птицами, ящерицами, лягушками и насекомыми. Охотятся преимущественно на земле, совершая быстрые броски, чтобы поймать свою добычу.

Черноногая кошка

Черноногая кошка еще известна как муравьиный тигр и маленькая пятнистая кошка. Одна из самых маленьких по размерам тела и редчайший представитель этого рода.

Длина самок: до 35 – 46 сантиметров.

до 35 – 46 сантиметров. Длина самцов: до 37 – 50 сантиметров.

до 37 – 50 сантиметров. Длина хвоста у самок: 13 – 18 сантиметров.

13 – 18 сантиметров. Длина хвоста у самцов: 8 – 20 сантиметров.

8 – 20 сантиметров. Вес самок: 1 – 1,6 килограмма.

1 – 1,6 килограмма. Вес самцов: 1,5 – 2,4 килограмма.

У черноногих кошек довольно большие глаза. За сетчаткой расположен особый сосудистый слой, выполняющий функцию отражателя, необходимого для ночного зрения. Он увеличивает зрительную способность и вызывает ярко-голубое свечение глаз ночью.



Кот черноногий / Фото Pinterest

Черноногие кошки занимают норы других животных, например, кроликов, трубкозубов, ежиков или термитов. При этом могут самостоятельно расширять их под свои нужды.

Кот ведет ночной образ жизни, хотя на охоту может выходить и утром. Кроме того, они могут не обращать внимания на тяжелые природные условия. Едят преимущественно мелких грызунов, некоторых птиц, рептилий и беспозвоночных.

Барханный кот

Кот барханный — небольшое млекопитающее, распространенное в Сахаре, пустынях Средней Азии и Северной Африки. Имея большие и крепкие ноги, хорошо приспособлены к тяжелым условиям пустыни и резким перепадам температуры.

Длина тела: 65 – 90 сантиметров.

65 – 90 сантиметров. Высота в холке: 24 – 30 сантиметров.

24 – 30 сантиметров. Масса взрослых самцов: 2,1 – 3,4 килограмм. Самки мельче.

Барханная кошка обитает исключительно в жарких и засушливых районах. Ее места обитания весьма разнообразны, от песчаных пустынь, практически лишенных растительности, до каменистых долин, заросших кустарником.

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Кот барханный / Фото American Museum of Natural History

От дневной жары спасаются в старых норах лис, корсаков, ежиков, а также в расширенных норках сусликов и песчанок. Иногда они самостоятельно роют неглубокие норы или ямки, где таятся в случае опасности.

Питаются песчанками, тушканчиками, другими мелкими грызунами, ящерицами, пауками и насекомыми. Также известны своей охотой на ядовитых змей. Большую часть влаги получают от еды, и могут долгое время обходиться без воды.

Маргай

Маргай — латиноамериканское, хищное, гибкое, небольшое, длиннохвостое млекопитающее.

Длина головы и тела: 42,5 – 79 сантиметров.

42,5 – 79 сантиметров. Длина хвоста: 30 – 51 сантиметров.

30 – 51 сантиметров. Вес: 2,6 – 9 килограммов.

Встречаются в дождевых тропических лесах Центральной и Южной Америки восточнее Анд, от Мексики до Аргентины.



Маргай / Фото Pinterest

Ведут одиночный и ночной образ жизни, хотя могут быть активными и в течение дня. Хорошо умеют лазать по деревьям и почти всю своя жизнь находится на ветках. В отличие от других, марги могут поворачивать лодыжку на 180 градусов и карабкаться по дереву головой вниз, вроде белки. Задние лапы настолько крепкие, что они в состоянии, охватывая ими ветку, висеть вниз головой.

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Питается, прежде всего, грызунами, птицами, ящерицами и небольшими приматами. Также употребляют в пищу яйца птиц, фрукты и насекомых.