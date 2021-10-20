Видел только фото с объявления: как собака помогла найти потерянного кота

Захира Хамиди вместе с семьей и котом по кличке Локи переехала в новый дом. Однако во время переселения кто-то оставил дверь открытой и домашний любимец выскочил на улицу. Как собака помогла найти кота – читайте в материале.

Когда кот Локи исчез, Захира с мужем активно пытались его разыскать. Они осмотрели каждый уголок дома, прошлись по всем улицам, везде расклеили плакаты с фото и сделали посты в социальных сетях.

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Также семье захотели помочь соседи, однако это не дало результатов. Захира уже подумала, что больше никогда не увидит пушистого любимца.

Однако впоследствии женщине позвонил сосед Панг и сообщил, что нашел Локи. Он рассказал, что показал плакат с фото домашней любимицы своей собаке Манго, которая во время прогулки внезапно начала громко лаять. После этого четвероногая побежала к кустам, где сидел грязный Локи.



Локи / Фото Zaheera Hamidi

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"Никогда не думала, что собака узнает кошку из объявления, найдет ее и позаботится о ней. То, что произошло, лишило меня дара речи", — призналась Захира.