Везли на кровати: собаки устроили трогательную прогулку для пожилого друга

Пес, которому 13 лет, уже не мог самостоятельно выходить гулять. Именно поэтому ему помогали четырехлапые друзья.

Собака Реми не могла оставить свое место для лежания, поэтому хозяева придумали метод, как устроить любимцу прогулку. Их идею поддержали даже четвероногие друзья.

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Для этого небольшую собачью кровать установили на маленькую платформу с колесами. От нее тянулись два ремня, которые цеплялись за ошейники лабрадоров.

Четвероногие друзья тянули тележку со старшей собакой, что помогло устроить ему необычную прогулку.

Хозяева захотели сделать последние дни старой собаки счастливыми и веселыми. Лабрадоры также в этом много помогали, ведь они играли с Реми. "Никогда не отказывайтесь от своей собаки. Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы помочь им в их путешествии", — отметила хозяйка четырехлапых.

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Смотрите видео: как четырехлапые друзья помогают старой собаке

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