На количество линьки также влияет порода, возраст и общее состояние здоровья животного. Как правило, сезон линьки приходится на весну. Однако собаки, которые имеют подшерсток, в частности, немецкие овчарки и хаски, линяют два раза в год.

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Вероятные причины чрезмерной линьки

Из-за этой разницы среди пород, нет реального ответа относительно того, что считается ненормальным линькой. Поэтому, вы должны знать собственные особенности вашего питомца.

Однако, если вы заметили новую линьку, которая кажется вам непривычной, это может быть следствием стресса, неправильного питания или медицинских проблем. Возможно, ваше животное пережило травму, или же вы изменили его рацион, уход или какие-то другие процедуры.



Линька – привычная процедура у животных / Фото howstuffworks

Чрезмерная линька, которая приводит к проплешинам или раздражению кожи, может означать, что у вашего питомца есть аллергия, или же это следствие блох, вшей или клещей. Причиной также могут и менее очевидные состояния, в частности:

грибковые или бактериальные инфекции;

заболевания почек, печени, щитовидной или надпочечников;

чрезмерное облизывание;

рак;

иммунные заболевания.

Если вы сами не можете этого понять, поговорите со своим ветеринаром, который поможет вам определить причину линьки.

Как контролировать линьку

Большинство линьки является нормальным и легко контролируются с помощью регулярного ухода. Существуют шампуни, которые помогут уменьшить выпадение шерсти или успокоить раздраженную кожу. Также, нужно использовать правильные инструменты в зависимости от длины шерсти питомца.

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Используйте правильные инструменты для ухода за шерстью / Фото unsplash

Проблемы, связанные с диетой, часто можно решить, Перейдя на высококачественную пищу, которая содержит надлежащий баланс питательных веществ. Но, если вы не хотите этого делать, можно воспользоваться специальными добавками к основному рациону.

Конечно, полностью избежать линьки вы не сможете, ведь этот процесс заложен природой.