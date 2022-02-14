В Великобритании родился удивительный зверь трубкозуб: как он выглядит

Малыша назвали Добби в честь домашнего эльфа из популярного фильма о Гарри Поттере. Детеныш трубкозуба стал первым за 90-летнюю историю зоопарка.

У трубкозуба Добби – огромные уши и лысая кожа, покрытая морщинами. Сейчас за малышом тщательно ухаживает мама и работники зоопарка. Пол теленка трубкозуба пока неизвестен.

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Родители могут быть неуклюжими

Удивительно, но детенышам трубкозуба угрожает опасность от родителей. Взрослые особи могут быть очень неуклюжими при уходе за новорожденными.



Так кормят малыша / Фото Chester Zoo

Поскольку детеныш такой крохотный и нежный, мы защищаем его от любых случайных ударов, помогая маме с дополнительными кормлениями в течение ночи, пока теленок немного не окрепнет,

– рассказывают в зоопарке.

Хотя мама и бывает неловкой, детеныш обожает проводить время, прижавшись к ней.

Что известно о трубкозубах

Это вид млекопитающих. Единственный из подвидов ныне существующего трубкозуба – трубкозуб африканский. Также трубкозубов называют "земляными свиньями". Животные питаются преимущественно термитами и муравьями. Взрослые особи могут иметь длину до метра и вес до 100 килограммов.

Источник: Это вид млекопитающих. Единственный из подвидов ныне существующего трубкозуба – трубкозуб африканский. Также трубкозубов называют "земляными свиньями". Животные питаются преимущественно термитами и муравьями. Взрослые особи могут иметь длину до метра и вес до 100 килограммов.Источник: Википедия



Маленький трубкозуб и его мама / Фото Chester Zoo

В зоопарках Европы проживает 66 трубкозубов. В зоопарках мира насчитывается 109 таких животных.

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