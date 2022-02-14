В Великобритании родился удивительный зверь трубкозуб: как он выглядит
Источник:People
Малыша назвали Добби в честь домашнего эльфа из популярного фильма о Гарри Поттере. Детеныш трубкозуба стал первым за 90-летнюю историю зоопарка.
У трубкозуба Добби – огромные уши и лысая кожа, покрытая морщинами. Сейчас за малышом тщательно ухаживает мама и работники зоопарка. Пол теленка трубкозуба пока неизвестен.
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Родители могут быть неуклюжими
Удивительно, но детенышам трубкозуба угрожает опасность от родителей. Взрослые особи могут быть очень неуклюжими при уходе за новорожденными.
Так кормят малыша / Фото Chester Zoo
Поскольку детеныш такой крохотный и нежный, мы защищаем его от любых случайных ударов, помогая маме с дополнительными кормлениями в течение ночи, пока теленок немного не окрепнет,
– рассказывают в зоопарке.
Хотя мама и бывает неловкой, детеныш обожает проводить время, прижавшись к ней.
Что известно о трубкозубах
Это вид млекопитающих. Единственный из подвидов ныне существующего трубкозуба – трубкозуб африканский. Также трубкозубов называют "земляными свиньями". Животные питаются преимущественно термитами и муравьями. Взрослые особи могут иметь длину до метра и вес до 100 килограммов.
Источник: Википедия
Маленький трубкозуб и его мама / Фото Chester Zoo
В зоопарках Европы проживает 66 трубкозубов. В зоопарках мира насчитывается 109 таких животных.
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