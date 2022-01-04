Важный тренд: пользователи соцсетей делятся фотографиями спасенных животных

4 января 2022 , 13:07
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Источник:

Новое время

Пользователи социальных сетей запустили трогательный челлендж. В нем они делятся фотографиями животных, которых они спасли перед новым годом.

На платформе Reddit пользователи запустили тренд, где публикуют посты со своими домашними питомцами. Известно, что основная цель – убедить людей не бояться забирать животных с улицы домой.

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"Встречайте Джека. Предыдущие владельцы отказались от него, но, кажется, мальчик в восторге от нового дома".


Фото Reddit​

"Сидр наконец-то нашел постоянную семью!".


Фото Reddit​

"Ее лицо, когда она поняла, что уезжает домой".


Фото Reddit​

"Ее зовут Белла, 4 года она провела в приюте. Ей уже 14 и у нее нет зубов, но она прекрасна".


Фото Reddit​

"Это Чарли. Оказалось, что он не любит долгие прогулки".


Фото Reddit​

"Спас этого милого мальчика сегодня. Первый день в семье!".


Фото Reddit​

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"Мои новые друзья ждут, пока я брошу мячик".


Фото Reddit​

"Его зовут Ник Фьюри. У него была тяжелая жизнь, но теперь он в тепле и любви".


Фото Reddit​

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, что способствует их здоровью и благополучию.

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Автор: Марія Лелека