Важный тренд: пользователи соцсетей делятся фотографиями спасенных животных
4 января 2022 , 13:07Читати новину українською
Источник:Новое время
Пользователи социальных сетей запустили трогательный челлендж. В нем они делятся фотографиями животных, которых они спасли перед новым годом.
На платформе Reddit пользователи запустили тренд, где публикуют посты со своими домашними питомцами. Известно, что основная цель – убедить людей не бояться забирать животных с улицы домой.
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"Встречайте Джека. Предыдущие владельцы отказались от него, но, кажется, мальчик в восторге от нового дома".
Фото Reddit
"Сидр наконец-то нашел постоянную семью!".
Фото Reddit
"Ее лицо, когда она поняла, что уезжает домой".
Фото Reddit
"Ее зовут Белла, 4 года она провела в приюте. Ей уже 14 и у нее нет зубов, но она прекрасна".
Фото Reddit
"Это Чарли. Оказалось, что он не любит долгие прогулки".
Фото Reddit
"Спас этого милого мальчика сегодня. Первый день в семье!".
Фото Reddit
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"Мои новые друзья ждут, пока я брошу мячик".
Фото Reddit
"Его зовут Ник Фьюри. У него была тяжелая жизнь, но теперь он в тепле и любви".
Фото Reddit
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