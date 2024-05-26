Сотрудники зоопарка отмечают, что это не первая трагедия в жизни Натальи, в 2018 году она уже потеряла еще одного детеныша. Отметим, что детская смертность среди шимпанзе невероятно высокая, однако она может оказаться разрушительной для группы, поскольку социальные связи и групповая сплоченность важны для этого вида.

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Самка шимпанзе 3 месяца носит мертвого ребенка на руках

С момента смерти прошло более 3 месяцев, но самка все еще отказывается выпускать из рук своего отпрыска и продолжает носить его.

Сейчас ситуация остается неизменной – самка продолжает вынашивать детеныша,

– говорят сотрудники зоопарка.

Важно понимать, что такое поведение является естественным у шимпанзе и задокументировано учеными у этого вида, а также у некоторых других млекопитающих, например, китов и слонов. Ученые считают, что поведение самки является трагической демонстрацией интеллекта и социальной сложности этого вида.

Шимпанзе – ближайшие предки человека и являются одними из немногих животных, обладающих пониманием смерти. Многочисленные исследования ученых уже показали, что шимпанзе реагируют на смерть членов группы и демонстрируют поведение, подобное трауру.



Самка 3 месяца носит мертвого ребенка / Фото BIOPARC Valencia

Отметим, что поведение самки шимпанзе ранее наблюдалось и в дикой природе. Ученые наблюдали дикую стаю шимпанзе на юго-востоке Гвинеи, они заметили, что две матери также носили на руках своих мумифицированных детенышей.

По словам руководителя исследования, поведенческого биолога Доры Биро, шимпанзе во многом похожи на людей в своих когнитивных функциях:

сочувствуют другим;

обладают чувством справедливости;

сотрудничают для достижения цели.

То, как шимпанзе воспринимают смерть – увлекательный вопрос, но пока что у ученых слишком мало данных о реакции этих животных на кончину знакомых или родственных особей, причем как в неволе, так и в дикой природе.

Ученые также обнаружили сильную связь между матерями и потомством, причем эта связь, вероятно, сохраняется даже после смерти детеныша.