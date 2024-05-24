Мужчина попытался "прихлопнуть телом" косатку

Новозеландца оштрафовали за видео, размещенное в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина пытается "прихлопнуть телом" косатку, проплывавшую мимо его лодки у побережья Девонпорта в Окленде.

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На опубликованном видео видно, как мужчина прыгает в воду в непосредственной близости от самца, а кто-то на борту корабля снимает этот момент. На заднем плане слышен смех и ругань других пассажиров.

Подплывая обратно к лодке, мужчина кричал, что смог прикоснуться к животному. Затем он снова пытался прикоснуться к косатке.



Мужчина прыгал с лодки в надежде прикоснуться к киту / Фото YouTube

Следователь департамента Хейден Лопер выразил обеспокоенность действиями 50-летнего мужчины, который продемонстрировал безрассудное поведение как в отношении себя, так и к животному. Многие неравнодушные люди привлекли внимание департамента к видеозаписи этого инцидента, размещенного в социальных сетях.

Это явное нарушение Закона о защите морских млекопитающих. В соответствии с природоохранным законодательством косатки классифицируются как киты, и плавать с морскими млекопитающими, беспокоить их или беспокоить их незаконно,

– сказал он.

Сотрудничая с правоохранительными органами, департамент успешно установил личность виновника и выписал ему штраф в размере 600 долларов за нарушение.

Как это было: смотрите видео

К слову, косатки, также известные как киты-убийцы, находятся под защитой Новой Зеландии, и плавать с ними запрещено.