Чоловік спробував "прихлопнути тілом" косатку

Новозеландця оштрафували за відео, розміщене в соціальних мережах. На кадрах видно, як чоловік намагається "прихлопнути тілом" косатку, що пропливала повз його човен біля узбережжя Девонпорта в Окленді.

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На опублікованому відео видно, як чоловік стрибає у воду в безпосередній близькості від самця, а хтось на борту корабля знімає цей момент. На задньому плані чути сміх і лайку інших пасажирів.

Підпливаючи назад до човна, чоловік кричав, що зміг доторкнутися до тварини. Потім він знову намагався доторкнутися до косатки.



Чоловік стрибав із човна в надії доторкнутися до кита / Фото YouTube

Слідчий департаменту Хейден Лопер висловив занепокоєння діями 50-річного чоловіка, який продемонстрував нерозважливу поведінку як щодо себе, так і до тварини. Багато небайдужих людей привернули увагу департаменту до відеозапису цього інциденту, розміщеного в соціальних мережах.

Це явне порушення Закону про захист морських ссавців. Відповідно до природоохоронного законодавства косатки класифікуються як кити, і плавати з морськими ссавцями, турбувати їх або турбувати їх незаконно,

– сказав він.

Співпрацюючи з правоохоронними органами, департамент успішно встановив особу винуватця і виписав йому штраф у розмірі 600 доларів за порушення.

Як це було: дивіться відео

До слова, косатки, також відомі як кити-вбивці, перебувають під захистом Нової Зеландії, і плавати з ними заборонено.