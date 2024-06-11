На Волыни целое село закрыли на карантин из-за котика: что произошло

В селе Камянуха, что в Волынской области, были введены карантинные мероприятия. Решение было принято в ответ на выявление заболевания у домашнего кота, что заставило власти объявить территорию опасной.

Село закрыли на карантин из-за бешенства домашнего кота

В связи с результатами экспертизы председатель районной военной администрации Ольга Ващук созвала заседание противоэпизоотической комиссии, во время которого утвердили соответствующий план мероприятий, направленный на ликвидацию очага заболевания. Об этом сообщили в Камень-Каширской районной военной администрации.

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Бешенство у домашнего животного – кота подтвердили результаты экспертизы, осуществленные на базе Волынской региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей,

– говорится в сообщении.

В администрации заявили, что территорию села Камянуха определили неблагополучной и применили карантинные ограничения. Вместе с этим, компетентные службы контролируют эпизоотическую ситуацию.

В сообщении говорится о том, что, согласно выводам экспертов, бешенством в дикой природе частично болеют лисы и волки, а из домашних животных – собаки и кошки. Украинцам рекомендуют вакцинировать своих любимцев.

Также напомнили, что бешенство – это инфекционное заболевание животных и людей, вызванное нейротропным вирусом. Он характеризуется развитием энцефалита со стремительным повреждением функций центральной нервной системы и всегда заканчивается летально.

Источником возбудителя бешенства являются больные животные, которые выделяют вирус со слюной. Заражение других происходит через повреждение кожи, слизистых оболочек, вследствие укусов или царапин.

К слову, чтобы хозяин избежал царапин во время купания своего кота, стоит знать правильную технику этого процесса. Как часто и правильно мыть пушистика – читайте по ссылке.