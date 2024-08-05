Такое редко можно увидеть: люди заметили огромного горбатого кита без хвоста

Во внутренних водах штата Вашингтон заметили горбатого кита, лишенного хвоста. Вероятно, кит мог потерять хвостовые плавники, запутавшись в рыболовных снастях или сетях.

Специалисты, проанализировав фотографии животного, определили, что оно, вероятнее всего, потеряло хвостовые плавники из-за запутывания в рыболовных сетях. Этот тип травмы представляет значительную угрозу для выживания млекопитающего, часто приводя к фатальным последствиям.

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Люди заметили огромного горбатого кита без хвоста

Недавнее обнаружение кита, который находится под угрозой исчезновения у побережья соседнего острова, вызвало беспокойство среди защитников морской флоры и фауны, поскольку судьба этого животного остается неопределенной после последнего наблюдения в конце июля.



Эксперты считают, что кит мог запутаться в рыболовных сетях / Фото CTW News

Джессика Фаррер, директор по исследованиям Музея китов на острове Сан-Хуан в Вашингтоне, отреагировала на сообщение об обнаружении кита 23 июля – она описала сложившуюся ситуацию,, как "душераздирающую", подчеркнув потенциальные риски, с которыми сталкивается кит. По ее словам, с того дня больше не поступало сообщений о встрече с китом.

Все испытывают эмоции, когда видят, как горбатый кит ныряет, и видят эти массивные хвостовые плавники, превышающие 15 футов в поперечнике, а вот это животное просто потеряло их. Это как если бы мы потеряли ноги,

– сказала Фаррер.

Она добавила, что эксперты, которым были переданы фотографии и видеозаписи кита, пришли к выводу, что он, вероятнее всего, потерял свои хвостовые плавники из-за запутывания. Но пока неизвестно, как это произошло на самом деле.

Как выглядит кит: смотрите видео

Согласно последним сообщениям агентств по охране дикой природы, значительное количество горбатых китов в течение своей жизни попадает в рыболовные сети. К счастью, многие из этих китов способны освободиться из сетей. Однако, точное количество китов, которые погибают от травм, полученных в результате такого запутывания, остается неопределенным.

В прошлом году у побережья штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния было задокументировано 16 случаев запутывания китов. Это значительное уменьшение по сравнению с 2016 годом, когда количество подтвержденных случаев запутывания превысило 40.