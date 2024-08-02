В 2017 году у побережья Южной Африки произошло загадочное явление: большие белые акулы якобы исчезли из местных вод. Вдоль береговой линии было обнаружено несколько туш, которые имели признаки того, что их органы были удалены с удивительной точностью. Это необычное явление вызвало беспокойство и поставило вопросы как среди морских биологов, так и среди защитников природы.

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Что-то выгнало больших белых акул из вод Южной Африки

Позже ученые пришли к выводу, что в странном исчезновении больших белых акул у побережья Южной Африки виноваты косатки. Именно они нападали на высших хищников, охотясь за их печенью.

На тот момент было множество теорий, однако большинство из них не выдерживали критики. Например, некоторые считали, что хищники стали жертвами чрезмерного вылова, а другие считали, что популяцию уничтожили косатки, но на берегах не было обнаружено соответствующего количества тел,

– говорит эколог из Музея Мичиганского госуниверситета.

Затем появилась новая теория. На самом деле косатки не убили всех больших белых акул, а лишь выгнали их с территории. Доказательством этой теории стало то, что сокращение популяции у берегов Южной Африки совпало с ростом популяции в других местах. Причем этот рост был стремительным, а потому не мог объясняться размножением.

Учёные определили, что большие белые акулы мигрируют на восток, что указывает на заметное перераспределение в океанических экосистемах. Исследователи во главе с Коком предполагали, что на этот сдвиг в значительной степени повлияло присутствие косаток.

Но все оказалось не так однозначно

Почти через полгода после публикации фундаментального исследования международная группа морских биологов выступила с контраргументом. Эта группа не только отрицает выводы первых исследователей, но и выражает беспокойство относительно методологии, которая использовалась в их анализе.

Во-первых, ученые утверждают, что хотя популяции больших белых акул растут в определенных регионах, этот рост недостаточен, чтобы компенсировать сокращение, которое наблюдается в других регионах. Во-вторых, исследователи обнаружили доказательства, указывающие на заметное уменьшение количества наблюдений большой белой акулы в разных регионах мира. В-третьих, сокращение популяций акул у побережья Южной Африки началось задолго до появления косаток в этом регионе. Хотя ученые признают, что косатки сыграли определенную роль в изменении динамики численности хищников и заставили некоторые виды покинуть свои традиционные места обитания, они подчеркивают, что это не является основной причиной сокращения.



Что-то заставило больших белых акул покинуть воды Южной Африки / Фото Unsplash

Исследователи не могут определить единственную причину тревожного сокращения популяции большой белой акулы, объясняя это явление совпадением многих факторов. Среди основных проблем – изменение климата, чрезмерный вылов рыбы, долговременная нерациональная практика охоты и низкое генетическое разнообразие.

Эксперты предостерегают, что дальнейшее сокращение численности большой белой акулы может привести к значительным экологическим последствиям, создавая потенциальную катастрофу для морских экосистем во всем мире.