Фахівці, проаналізувавши фотографії тварини, визначили, що вона, найімовірніше, втратила хвостові плавники через заплутування в рибальських сітках. Цей тип травми становить значну загрозу для виживання ссавця, часто призводячи до фатальних наслідків.

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Люди помітили величезного горбатого кита без хвоста

Нещодавнє виявлення кита, який перебуває під загрозою зникнення біля узбережжя сусіднього острова, викликало занепокоєння серед захисників морської флори та фауни, оскільки доля цієї тварини залишається невизначеною після останнього спостереження наприкінці липня.



Експерти вважають, що кит міг заплутатися в рибальських сітках / Фото CTW News

Джессіка Фаррер, директор з досліджень Музею китів на острові Сан-Хуан у Вашингтоні, відреагувала на повідомлення про виявлення кита 23 липня – вона описала ситуацію, що склалася, як "несамовиту", підкресливши потенційні ризики, з якими стикається кит. За її словами, з того дня більше не надходило повідомлень про зустріч із китом.

Усі відчувають емоції, коли бачать, як горбатий кит пірнає, і бачать ці масивні хвостові плавники, що перевищують 15 футів у поперечнику, а ось ця тварина просто втратила їх. Це як якби ми втратили ноги,

— сказала Фаррер.

Вона додала, що експерти, яким було передано фотографії та відеозаписи кита, дійшли висновку, що він, найімовірніше, втратив свої хвостові плавники через заплутування. Але поки невідомо, як це сталося насправді.

Який вигляд має кит: дивіться відео

Згідно з останніми повідомленнями агентств з охорони дикої природи, значна кількість горбатих китів протягом свого життя потрапляє в рибальські сіті. На щастя, багато з цих китів здатні звільнитися з сіток. Однак, точна кількість китів, які гинуть від травм, отриманих в результаті такого заплутування, залишається невизначеною.

Торік біля узбережжя штатів Вашингтон, Орегон і Каліфорнія було задокументовано 16 випадків заплутування китів. Це значне зменшення порівняно з 2016 роком, коли кількість підтверджених випадків заплутування перевищила 40.