Всеукраинская зоозащитная премия: UAnimals отметили тех, кто спасает жизни животных во время войны

29 марта в Киеве организация UAnimals отметила людей, которые посвятили себя спасению животных, защите их благополучия и популяризации гуманного отношения ко всем живым существам. Всеукраинскую зоозащитную премию получили волонтеры, спасатели, ученые и активисты из разных регионов Украины.

Премию получили 15 зоозащитников, которые спасают жизни животных в Украине. Отличие инициировали Всеукраинское гуманистическое движение UAnimals и межфракционное объединение "Гуманная страна".

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В Украине состоялась Всеукраинская зоозащитная премия

Конкурс на Всеукраинскую зоозащитную премию в этом году провели во второй раз. Желающие номинировали кандидата или кандидатку на премию на сайте UAnimals. Победителей среди 1 206 заявок определило жюри, в которое вошли представители и представительницы украинских и иностранных зоозащитных организаций, а также политики.

Зоозащитная премия – это наш инструмент для того, чтобы информационно поддержать людей и инициативы, за которых болеем и чьи ценности разделяем,

– объяснил основатель UAnimals Александр Тодорчук.

Поэтому UAnimals почтила людей, которые спасают животных, заботятся об их благосостоянии и поддерживают гуманное отношение ко всем живым существам. Так, лауреатами Всеукраинской зоозащитной премии 2024 стали:

Мария Вронская – руководитель Гостомельского приюта для животных, основательница проекта по пристройству животных "AdoptMe Days", благодаря которому успешно пристраивают животных из разных приютов;

– руководитель Гостомельского приюта для животных, основательница проекта по пристройству животных "AdoptMe Days", благодаря которому успешно пристраивают животных из разных приютов; Виктор Шельвинский – орнитолог, основатель Центра реабилитации птиц "Свободные Крылья" на Львовщине, лечит раненых и больных птиц;

Виктор Шельвинский получил награду / Фото UAnimals

Виктория Кручина – зооволонтер из Купянска на Харьковщине, которая первой в городе внедрила программу стерилизации и вакцинации бездомных животных;

– зооволонтер из Купянска на Харьковщине, которая первой в городе внедрила программу стерилизации и вакцинации бездомных животных; Елена Котова – зооволонтер из Александрии Кировоградской области, основательница центра реабилитации и стерилизации "Зоодопомога";

– зооволонтер из Александрии Кировоградской области, основательница центра реабилитации и стерилизации "Зоодопомога"; Татьяна Куцуконь – зоозащитница из Борисполя Киевской области, основательница благотворительного фонда помощи животным "Феникс";

– зоозащитница из Борисполя Киевской области, основательница благотворительного фонда помощи животным "Феникс"; Марина Шажко – основательница приюта "Бахмутское общество защиты животных ЛАДА", после начала российского наступления на Бахмут эвакуировала весь приют на Днепропетровщину;

Марина Шажко отметили за зооволонтерскую деятельность / Фото UAnimals

Алисия Полыха – спасательница в составе команды спасения животных KARG, спасает животных, попавших в беду, в том числе и вывозит их из самых горячих точек Украины;

– спасательница в составе команды спасения животных KARG, спасает животных, попавших в беду, в том числе и вывозит их из самых горячих точек Украины; Илона Джалагания – волонтер из Сум, соучредитель и руководитель Сумского общества защиты животных;

– волонтер из Сум, соучредитель и руководитель Сумского общества защиты животных; Олеся Леонова – волонтер из Днепра, которая занимается котами;

– волонтер из Днепра, которая занимается котами; Роман Остапчук – военнослужащий ВСУ, который забирает животных из опасных зон и ищет для них приют.

Роман Остапчук – военнослужащий, который спасает животных на фронте / Фото UAnimals

Специальные награды от UAnimals получили:

Михаил Русин – кандидат биологических наук, основатель Центра спасения хомяков, разработчик проектов по сохранению колоний сусликов;

– кандидат биологических наук, основатель Центра спасения хомяков, разработчик проектов по сохранению колоний сусликов; инициативная группа Free Svydovets , которая борется за сохранение карпатского региона Свидовец от застройки;

, которая борется за сохранение карпатского региона Свидовец от застройки; отдел прямой помощи UAnimals. Это члены команды эвакуации животных из горячих точек, команды стерилизации бездомных животных, команда гуманитарных миссий в прифронтовых территориях, а также программ по восстановлению приютов для животных.

Также UAnimals отметила погибших, которые внесли вклад в спасение животных: это Эмма Игуаль из Испании и Энтони Игнат из Канады – волонтеры, которые передавали команде UAnimals животных из горячих точек, а также французский журналист Арман Солдин, который забрал из окопа ослабленного ежа.

Маси Найем и пес Бармалей / Фото UAnimals

Волонтеры и журналист погибли в Донецкой области во время обстрелов. Вместо них специальные награды получили их друзья и коллеги.